Бухарест, 7 ноября, 2019, 23:09 — ИА Регнум. Как информирует новостное агентство PAP, 7 ноября министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович нанёс визит в Румынию и встретился с советником президента Румынии по национальной безопасности Ионом Оприсором.

Gov.pl Яцек Чапутович и Ион Оприсор

Главными темами встречи министра иностранных дел Республики Польша с советником президента Румынии были двусторонние отношения, сотрудничество в рамках НАТО и региональных организаций, а также усиление восточного фланга Североатлантического альянса и сотрудничество в рамках Варшавского процесса.

Яцек Чапутович заявил:

«В 2019 г. мы отмечаем 100-летний юбилей установления дипломатических отношений между нашими странами, и Польшу и Румынию объединяют дружественные отношения. Основой таких отношений являются схожие позиции по отношению к разным вызовам в области безопасности, а также динамичное экономическое сотрудничество».