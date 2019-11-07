Архангельск, 7 ноября, 2019, 23:07 — ИА Регнум. Прокуратура Архангельской области проводит проверку по факту установления родительской платы за непосещение ребенком детского сада без уважительной причины. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Проверки пройдут в садах Архангельска, Вельского и Устьянского районов. В ходе них будет дана оценка законности правовых актов в данной сфере», — сообщили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Архангельска решили пополнить материально-техническую базу дошкольных учреждений необычным способом — с 1 января 2020 года в городе будет введен штраф за непосещение ребенком детского сада. Сумма штрафа составит 5 рублей в день и 9 рублей для круглосуточных детсадов.