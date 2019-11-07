Анкара, 7 ноября, 2019, 23:10 — ИА Регнум. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на совместной с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном пресс-конференции в Будапеште заявил: «Поддержка Венгрии нашей страны на пути вступления в ЕС в высшей степени ценна для нас. Направленная против нашей страны позиция, которой в последнее время придерживается ЕС, далека от того, чтобы быть конструктивной».

Флаги Турции и ЕС

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Отношения между Турцией и ЕС не должны становиться заложниками наших двусторонних противоречий с несколькими его членами. Такая позиция ЕС наносит ущерб, в первую очередь, его собственным интересам. Ценность, которую для ЕС представляет полноправное членство Турции в нем, должна быть по достоинству осмыслена».

Турецкий лидер добавил: «На наших переговорах с уважаемым премьер-министром я выразил ему свою благодарность за его поддержку нашей операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. На настоящий момент в нашей стране находится 4 млн беженцев. 3,65 млн из них — арабы, езиды, халдеи, арамейцы, есть также 350 тыс. курдов, и вполне возможна их миграция в Европу. Только мы, по имеющейся между нами на сегодняшний день договоренности, терпеливо боролись с этими процессами и ведём работы по формированию зоны безопасности».