Санкт-Петербург, 7 ноября, 2019, 22:54 — ИА Регнум. Задержанных вечером 7 ноября в Петербурге участников акции коммунистов «Цветы «Авроре» отпустили из 18 отдела полиции Петроградского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил член горкома КПРФ Андрей Язов.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Телефонный звонок

В общей сложности до отдела в автозаках довезли 10 человек, включая лидера фракции КПРФ в городском парламенте Ольгу Ходунову. Ее тоже освободили.

Протоколы на задержанных не составили, хотя во время задержаний росгвардейцы заявляли, что люди, мирно шествующие по тротуарам к легендарному крейсеру, чтобы возложить цветы в годовщину Октябрьской революции, якобы участвуют в несогласованной акции.

Когда Ходунова попыталась вмешаться и выяснить, за что в автозаках оказались петербуржцы, ей сообщили, что вменят противодействие полиции, а затем взяли под руки и поместили в автозак.

«Сейчас всех отпустили — вмешался председатель КПРФ [Геннадий Зюганов], позвонил руководству и прокуратуры, и полиции», — сказал Язов.

Горком КПРФ собирается выяснить подробности задержания у всех, кого увезли в полицию, а затем будет решаться вопрос о возможной подаче судебного иска на действия правоохранителей.

«Юрслужба наша подключится к этому, естественно. Уточним информацию у всех задержанных и будем делать определенные выводы — подавать, может быть, в суд и как иначе реагировать на эту ситуацию», — сказал Язов.

Напомним, коммунисты хотели пройти от станции метро «Горьковская» к «Авроре», чтобы возложить красные гвоздики у корабля революции. Затем должна была состояться встреча избирателей с депутатами от КПРФ.