Махачкала, 7 ноября, 2019, 22:33 — ИА Регнум. Махачкала оказалась тем российским городом, где наиболее высок уровень запылённости атмосферы, сообщает Росгидромет.

Shturman5578 Махачкала

Запылённость в столице Дагестана в 2018 г. находилась на уровне 4,1 ПДК.

Также высок уровень запылённости (2−3 ПДК) в таких городах как Новошахтинск, Новочеркасск и Батайск (Ростовская область), Воронеж, Анадырь (Чукотский АО).

Отмечается, что ПДК по пыли превышена в 52 городах. За последние пять лет при этом уровень запылённости в российских городах практически не изменился.