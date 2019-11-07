Анкара, 7 ноября, 2019, 23:07 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Турецкой Республики Сулейман Сойлу со своего официального аккаунта в социальной сети Twitter разместил запись, в которой заявил, что двумя из пяти террористов Рабочей партии Курдистана, нейтрализованных в ходе операции внутренних войск в сельской местности Диярбакыра 19 июля 2019 года, оказались Хеджар Челик и Исхак Озчакту, известные под кодовыми именами «Нуман Батман» и «Эрхан Гарзан Порсипи», и находившиеся в «красном списке» террористов, разыскиваемых МВД Турции.

U.S. Army Турецкие солдаты

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, нейтрализованные террористы находились на высшей ступени иерархии группировки и дирижировали организацией многих терактов в стране. Сулейман Сойлу отметил: «Порсипи. Этой ночью я буду спать спокойно. Мы уже долго преследовали его. За теракты на стадионе «Инёню» (Стамбул), улице Мерасим (Анкара), в Кайсери мы отомстили всем. Этот из «красного списка», и ещё один… Слава богу».

Террористы были уничтожены авиаударом, что осложнило опознание их останков. За любые сведения о находившихся в «красном списке» террористах МВД Турции была объявлена награда в 4 млн лир (680 тыс. долларов). По имеющимся данным, Исхак Озчакту был командиром «спецназа» террористов по округу Амед в Диярбакыре.