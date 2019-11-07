Великий Новгород, 7 ноября, 2019, 22:32 — ИА Регнум. В Новгородской области, по данным регионального управления МЧС на 22:00 7 ноября, остаются подтопленными территории 40 населённых пунктов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, пострадавших от наводнения домов и дворов стало больше: вода подтопила 164 жилых дома, в которых проживает 360 человек, а также 629 приусадебных участков.

53.mchs.gov.ru Паводок в Новгородской области

Паводком повреждены 33 участка дорог, восемь мостов, нет проезда к 11 населённым пунктам. К 22:00 7 ноября из зоны подтопления были эвакуированы 70 человек, в том числе 24 ребёнка.

«Спасатели эвакуируют жителей, доставляют продукты и лекарства тем, кто отказался от эвакуации, разбирают заторы на реках, откачивают воду из помещений, перевозят из зон затопления животных. На данный момент работы продолжаются», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новгородской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после затяжных ливней в Новгородской области объявлен режим чрезвычайной ситуации. Восстановительные работы в регионе идут с 5 ноября, а с 27 октября энергетики устраняют последствия ураганного ветра, повредившего энергообъекты. Наиболее пострадали от стихии три района области — Крестецкий, Валдайский и Демянский.