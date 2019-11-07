Киев, 7 ноября, 2019, 22:02 — ИА Регнум. Бывший участник украинского «Дуэта имени Чехова» Андрей Молочный выразил надежду на то, что Киев будет «очищен от фашистской нечисти». Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Instagram.

Sinenko s Андрей Молочный

«Ещё пять лет назад я не писал об этом, не выкладывал такие посты. Ещё пять лет назад я даже и подумать не мог, что по Киеву толпами будут ходить фашисты. Я даже представить себе не мог, что будут оскверняться памятники героям Великой Отечественной войны. Что будут сносить памятники Жукову и Ватутину. Что на День Победы 9-го мая молодежь будет оскорблять ветеранов, а сотрудники полиции не только не будут пресекать такие действия, а сами будут способствовать этому, заставлять ветеранов и даже детей снимать пилотки с красными звёздами», — написал Молочный.

Комик назвал данную ситуацию «рваной раной на сердце» и выразил надежду, что «как и семьдесят шесть лет назад, Киев будет очищен от фашисткой нечисти, от нелюдей, которые хотят чтобы мы предали память наших великих предков, предали Родину, предали себя и предали своих детей»: «Ничего у вас, гады, не получится. Теперь за эту память я зубами держаться буду».

Популярнейшая украинская стендап-группа «Дуэт имени Чехова», состоявшая из Андрея Молочного и Антона Лирника, регулярно выступавшая в российской версии Comedy Club, официально распалась в 2016 году. Антон Лирник начал работать над собственными телепроектами и жить на две страны, Андрей Молочный обосновался в Киеве и изредка стал принимать участие в украинских шоу-проектах.