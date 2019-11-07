Киев, 7 ноября, 2019, 21:55 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Евгения Нетужилова новым руководителем «Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым». Соответствующий указ обнародовала 7 ноября пресс-служба украинского президента.

Gov.ua СБУ

Евгений Нетужилов с 2003 года работал в органах прокуратуры на разных должностях. Был заместителем начальника управления надзора за соблюдением законов объединенными силами «антитеррористической операции» в Донбассе. До последнего времени был заместителем военного прокурора Южного региона Украины.

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году «управление СБУ по Крыму» продолжает формально действовать, как и другие украинские органы власти, отвечавшие за полуостров. Само управление с 2016 года базируется в Херсоне.

Предшественник Евгения Нетужилова на посту Александр Шмитько, назначенный экс-президентом Украины Петром Порошенко, в июне 2019 года был освобождён от должности Владимиром Зеленским.