Санкт-Петербург, 7 ноября, 2019, 21:42 — ИА Регнум. В Петербурге около 15 коммунистов попали в автозаки по пути к крейсеру «Аврора», куда они шли возложить цветы по случаю 102-й годовщины Октябрьской революции. Росгвардейцы задержали и руководителя фракции КПРФ в городском Заксобрании Ольгу Ходунову, передает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Крейсер «Аврора» во время возвращения с капремонта (2016 год)

Ходунову задержали в тот момент, когда она пыталась выяснить у правоохранителей, за что в автозаках оказались ее соратники. Она требовала назвать причину, держась за решетку автозака, но не могла добиться внятного ответа и заявляла, что не уйдет.

«Я сейчас в прокуратуру позвоню. Руками меня не трогайте! Руками меня не трогайте, я сказала», — обращалась народная избранница к росгвардейцам в касках, держа букет гвоздик, однако те взяли ее под руки и препроводили в автозак вместе с букетом.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM член горкома КПРФ Андрей Язов, задержания начались еще с самого начала акции, когда небольшая группа людей пошла от станции метро «Горьковская» по тротуарам Петроградской набережной к крейсеру «Аврора» с гвоздиками в руках.

«Сначала задержали порядка четырех человек еще не доходя до «Авроры» примерно за полкилометра. Люди просто шли по тротуару, не нарушая никаких правил. Да, у кого-то были флаги Советского Союза», — объяснил Язов.

После того как Ольга Ходунова воспротивилась задержанию соратников и сама очутилась в автозаке, колонна на какое-то время была заблокирована, однако большинство участников все же добралось до «Авроры». Там задержания продолжились. В автозаки, по словам Язова, в совокупности попали около 15 человек. Людей задерживали прямо во время импровизированного праздничного салюта.

Их увезли в 18 отдел полиции Петроградского района. Телефон депутата Ходуновой на данный момент выключен.

Напомним, Смольный не согласовал коммунистам традиционное шествие к крейсеру «Аврора», попытавшись отправить их в удаленный от центра Удельный парк. В связи с этим региональное отделение КПРФ решило провести акцию «Цветы «Авроре», дойти до нее по тротуарам, а там устроить встречу депутатов Госдумы и ЗакСа с избирателями. Был запланирован и салют.