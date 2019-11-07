Саратов, 7 ноября, 2019, 21:37 — ИА Регнум. Почти 30 тыс. жителей города Саратова остались без отопления из-за аварии на теплотрассе. Об этом 7 ноября сообщила пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

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По данным ведомства, без тепла остались 29 950 человек, проживающих в 133 домах. Также теплоснабжения лишены семь социально значимых объектов, в том числе три школы, одна больница и три детских сада.

Причиной отключения стала авария на теплосетях. Отключение отопления было произведено для осуществления аварийно-ремонтных работ.

На месте аварии работают специалисты ПАО «Т Плюс». Сообщается, что подача тепла возобновится 8 ноября. По данным Гидрометцентра, ночью в Саратове ожидается +9 градусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отключении горячей воды и отопления из-за аварии в посёлке Боровский в Тюменской области.