Ставрополь, 5 марта, 2024, 20:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин призвал наладить нормальную жизнь в Донбассе и Новороссии, в том числе через полноценную работу аграрного сектора. По словам российского лидера, сказанным на встрече с представителями АПК в Ставрополье, аграрный — один из ключевых секторов.

Иван Шилов ИА Регнум

Глава государства выразил мнение, что риски сельскохозяйственного бизнеса в новых регионах не выше, чем во всех остальных.

«Агропродукция этих регионов, очевидно, окупаемая. Она гарантирована самой природой и трудолюбием людей. И рынком сбыта — всё это есть», — заявил Путин.

К президенту обратился сотрудник агрокомпании «Мелитопольская черешня» Игорь Горбунов, который рассказал, что для аграриев из новых регионов недоступно льготное кредитование Минсельхоза из-за отсутствия кредитной истории, и попросил главу государства упростить требования при выдаче кредитов. Путин отметил важность просьбы.

«Нужны, конечно, какие-то госгарантии. Центральный банк, Минфин совместно с другими коммерческими банками должны эту систему проработать, я с вами согласен», — заявил он.

Президент отметил, что вместе с тем необходимо и расширить объёмы выдаваемых льготных кредитов.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3871914" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, Путин прибыл в Ставрополь 5 марта и посетил местный тепличный комплекс, где пообщался с работниками. По видеосвязи принял участие в открытии новых производственных объектов в Мордовии, Ленинградской и Белгородской областях. Также запланировали встречу с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым.

Во время встречи с представителями АПК Путин отметил, что конкуренты противодействуют развитию не только агроотрасли страны, но по всем направлениям, где Россия начинает расти, поэтому необходимо поддерживать отечественных производителей, а также спрогнозировал рост экспорта зерна в 2023-2024 сельхозгоду до 65 млн тонн.

Также российский лидер назвал ахиллесову пяту российского АПК. По его мнению, ею остаётся зависимость зарубежной селекционной продукции в отсутствие собственной базы.