Киев, 7 ноября, 2019, 20:55 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский обещает сделать кадровые выводы по деятельности нынешнего правительства страны до конца этого года.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Об этом он заявил в видеоблоге, обнародованном вечером 7 ноября.

Зеленский отметил, что такого молодого правительства в истории Украины еще никогда не было, поэтому министрам и тяжело.

«Нет опыта в коррупции — это большой плюс. Полная перезагрузка — это риск, но большой плюс… Если они не справятся, то тоже ждем до конца года. Кто не справится — с тем будем прощаться», — сказал президент.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Зеленский уже заявлял, что дает министрам и силовикам время только до нового года, чтобы показать результаты работы.

«Я всем министрам и всем правоохранителям сказал откровенно: реальные дела, действующие дела, пожалуйста, принесите нам до конца года. Не будет — всех уволим», — заявил он в ходе пресс-марафона 10 октября.