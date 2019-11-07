Сеул, 7 ноября, 2019, 21:55 — ИА Регнум. Северная Корея не обладает достаточно развитыми технологиями, чтобы успешно производить запуск межконтинентальных баллистических ракет с мобильных комплексов. Такое мнение высказал советник президента Республики Корея по национальной безопасности Чон Ый Ён, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

KCNA Запуск балистической ракеты

Чон Ый Ён полагает, что при запуске ракет с передвижных комплексов на данном этапе не может быть достигнута достаточная точность; кроме того, не достигнута требуемая надежность запуска. Однако точку зрения Чон Ый Ёна не разделяют в парламенте, где ему уже напомнили о ранее данной им самим противоположной оценке: в октябре советник заявил о серьезной опасности северокорейских мобильных ракетных комплексов.

На данный момент на вооружении КНДР стоят «Хвасон-14» и «Хвасон-15», которые были трижды успешно испытаны ещё в 2017 году. МБР обладают дальностью в 10 000 и 12 000 километров соответственно, что позволяет им наносить внезапные удары по континентальной территории США.