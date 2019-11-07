Тамбов, 7 ноября, 2019, 19:24 — ИА Регнум. В рабочем поселке Мучкапский Тамбовской области модернизировали систему уличного освещения с применением современных энергоэффективных технологий, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. В результате экономия на электричестве превысит 900 тыс. рублей в год.

Tambov.gov.ru Мучкап

Работы проведены в рамках реализации государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тамбовской области». Администрация Мучкапского района заключила энергосервисный контракт на модернизацию сети уличного освещения с АО «ААА Инжиниринг». На улицах райцентра установлен 371 современный энергосберегающий светильник.

Экономия от ввода в строй новой сети уличного освещения составит более 900 тысяч рублей в год. Для поселкового бюджета это значительные деньги. Переменам рады и жители: теперь улицы райцентра в вечернее и ночное время станут не только более уютными, но и более безопасными.

Гарантия на новые светильники будет действовать семь лет. В течение этого времени подрядчик обязуется проводить бесплатное обслуживание светотехнического оборудования и при необходимости — замену фонарей, вышедших из строя. Но главное преимущество заключается в сокращении затрат на содержание системы уличного освещения при увеличении продолжительности срока службы нового оборудования. Как отметили в Региональном центре энергосбережения, модель финансирования проекта предполагает энергосервисный механизм возврата инвестиций.

Менять старые светильники на новые, энергосберегающие, и при этом сокращать расходы на уличное освещение в муниципалитетах региона начали три года назад. В 2019-м энергосервисный контракт на модернизацию сети уличного освещения реализован также в райцентре Жердевка. Здесь заменили 1295 устаревших светильников на энергосберегающие, провели модернизацию шкафов управления с установкой современной автоматизированной системы АСУНО с дистанционным управлением. Кроме того, частично заменили кабель линий освещения с организацией учета потребления электроэнергии светильников в фотореле. Ежегодная экономия бюджетных средств от ввода в эксплуатацию новой сети уличного освещения в Жердевке составит 6,8 млн рублей. Сам энергосервисный контракт заключен сроком на пять лет.

Губернатор Александр Никитин подчеркивает: для развития экономики Тамбовской области тема энергосбережения принципиально важна. За шесть лет реализации программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тамбовской области» энергоемкость валового регионального продукта удалось снизить в два раза.