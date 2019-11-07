Екатеринбург, 7 ноября, 2019, 18:58 — ИА Регнум. В центр Екатеринбурга вернулась Краснознамённая группа. Акцию провело движение «Суть времени» 7 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Алексеев ИА REGNUM В центр Екатеринбурга вернулась Краснознамённая группа

Активисты смогли воссоздать композицию памятника с помощью красных знамён на Плотинке. Кроме того, общественники установили выставку, в которой напомнили о трудовом и революционном подвиге свердловчан, а также о вкладе жителей Среднего Урала в Победу в Великой Отечественой войне.

Также активисты выступили против «войны с историей» — переименований улиц и попыток представить советский период «чёрной дырой».

Андрей Алексеев ИА REGNUM В центр Екатеринбурга вернулась Краснознамённая группа

«Октябрьская революция открыла новую эру в истории человечества. Она придала огромный импульс развития нашей страны, сформировало новое великое государство», — заявил представитель движения Артём Брусницын.

Как сообщало ИА REGNUM, уже в следующем году народный памятник — Краснознамённую группу с Орденом Ленина — могут вернуть Екатеринбургу в реальном качестве уже в следующем году. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский обещает, что композицию вернут в 2020 году после ремонта несущих конструкций.