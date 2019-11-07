Санкт-Петербург, 7 ноября, 2019, 18:38 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы ГУ ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергея Мойсеенко отправили на утверждение обвинительного заключения. Об этом сообщили 7 ноября в Следственном комитете. Мойсеенко вменяют получение взяток при строительстве в Петербурге изолятора «Кресты-2» (часть 6 статьи 290 УК РФ).

ФСИН России «Кресты-2» в период строительства

По версии следствия, Мойсеенко с марта 2010 года по август 2015 года неоднократно получал от двух генеральных директоров компаний-подрядчиков взятки на общую сумму более 710 млн рублей «за общее покровительство».

«В частности, Мойсеенко дал указания подчиненным ему сотрудникам подписывать без задержек акты выполненных работ, были даны указания по их оплате, выдаче авансов в начале каждого года в максимальном размере, предусмотренном ранее заключенным государственным контрактом», — сообщили в СКР.

Напомним, сроки ввода в эксплуатацию «Крестов-2» неоднократно срывали. Изолятор строили с 2007 года. В марте 2017 года был убит подполковник УФСИН, 34-летний Николай Чернов, курировавший стройку. После этого и был арестован Мойсеенко — по делу о заказном убийстве.

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«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения», — сообщили в СКР.

Ранее обвинительный приговор был вынесен в отношении одного из гендиректоров. Второго предпринимателя освободили от уголовной ответственности, так как он добровольно сообщил о даче взятки.

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Кроме того, в июне 2019 года за получение взятки на более скромную сумму в 44 млн рублей при строительстве «Крестов-2» был осужден бывший заместитель директора ФСИН России Николай Баринов.