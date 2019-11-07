Лондон, 7 ноября, 2019, 17:37 — ИА Регнум. По итогам состоявшейся 5 ноября в Лондоне рабочей встречи представителей министерств обороны Белоруссии и Великобритании по вопросам развития двустороннего военного сотрудничества подписан План военного сотрудничества между этими министерствами на 2020 год. Об этомсообщает пресс-служба минобороны Белоруссии.

Министерство обороны Белоруссии Встреча представителей министерств обороны Белоруссии и Великобритании в Лондоне

«С белорусской стороны в рабочей встрече приняла участие делегация во главе с начальником департамента международного военного сотрудничества — помощником министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майором Воиновым О.Л.», — сказано в официальном сообщении.

Там также отметили, что британские коллеги организовали «ряд брифингов для белорусской делегации по различным аспектам двустороннего взаимодействия».

Напомним, Британия является важнейшим торговым партнёром Белоруссии в Евросоюзе, покупая львиную долю нефтепродуктов, выработанных из российской нефти. После госпереворота на Украине Минск стал стремительно сближаться с Лондоном в политической сфере. Британские специалисты по PR работали над улучшением имиджа Александра Лукашенко, британские специалисты по «сдерживанию России» консультируют МИД Белоруссии и президентскую администрацию, британские вузы готовят специалистов для белорусских госучреждений и НГО.