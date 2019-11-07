Тверь, 7 ноября, 2019, 17:35 — ИА Регнум. 39 единиц дорожной техники направлено на работы по восстановлению дорожного полотна участков автодорог, разрешенных паводком, в Тверской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 7 ноября. Ранее губернатор Игорь Руденя поставил задачу в самые короткие сроки привести в порядок дороги.

Пресс-служба Правительства Тверской области Губернатор Игорь Руденя проинспектировал ход восстановительных работ на аварийном участке дороги в Вышневолоцком городском округе

«В процессе проведения работ необходимо обеспечить транспортное сообщение населённых пунктов и бесперебойную работу экстренных служб. Согласовать временные маршруты скорой помощи, МЧС, полиции, школьных автобусов, обеспечить снабжение местных жителей продуктами питания», — поручил Игорь Руденя.

В настоящее время в восстановительных работах занято 39 единиц дорожной техники и 54 специалиста. Для засыпки промоин использовано более 750 кубических метров инертных материалов — это песчано-гравийная смесь и щебень.

На 16:00 7 ноября восстановлено движение по автодороге Вышний Волочек — Бежецк — Сонково — Ящины — Пуйга. Для ликвидации промыва потребовалось 300 кубометров песчано-гравийной смеси.

Пресс-служба Правительства Тверской области На восстановлении повреждённых паводком участках дорог в Тверской области задействовано 39 единиц дорожной техники

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильных дождей в нескольких районах Тверской области оказались повреждены или размыты дороги. Их восстановление глава региона Игорь Руденя взял под личный контроль — сегодня он посетил Вышний Волочек, где провёл совещание и поставил задачу восстановить дороги в недельный срок.