Москва, 7 ноября, 2019, 17:26 — ИА Регнум. Митинг под лозунгом «Помним Великий Октябрь — отстоим право быть Человеком!» пройдет сегодня, 7 ноября, в Москве в честь 102-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Организатор мероприятия — движение «Суть времени». Ведущий митинга — Сергей Кургинян.

Фото с сайта движения «Суть времени» eot.su

Сергей Кургинян «Это революция, открыв новую эру в истории человечества, оформила новую советскую государственность на месте рухнувшей Российской Империи, придала новый импульс развитию нашей страны и оказала этим решающее воздействие на судьбу гуманизма, который при ином развитии событий был бы пожран антиисторической тьмой еще в первой половине ХХ века».

Фото с сайта движения «Суть времени» eot.su

Митинг состоится в Лермонтовском сквере (м. Красные Ворота), начало в 19:30.