Ярославль, 7 ноября, 2019, 17:00 — ИА Регнум. Две аварии с участием автобусов произошли 7 ноября на трассе Ярославль — Рыбинск, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Авария под Тутаевым

Первое сообщение об аварии поступило в 8 часов 27 минут. Около Тутаева рейсовый автобус «Тутаев-Рыбинск» столкнулся с автомобилями «ВАЗ-2109» и «ВАЗ-2114». Информации о пострадавших в аварии нет.

В середине дня в социальных сетях появилась информация о еще одной аварии с участием автобуса. По сообщению очевидца, в кювет съехал автобус «Ярославль — Рыбинск» недалеко от поселка Октябрьский.

Авария на трассе Рыбинск — Ярославль

По данным источников ИА REGNUM, автобус ехал без пассажиров и покинул место аварии самостоятельно.

В правительстве Ярославской области корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что на трассе до ДТП работала снегоуборочная техника.