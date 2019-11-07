Нефтяные цены пытаются расти
Москва, 7 ноября, 2019, 15:56 — ИА Регнум. Нефтяные цены пытаются расти на фоне заявлений министра коммерции КНР касательно торговых соглашений с США. По его словам, стороны договорились о постепенной отмене уже введенных пошлин в рамках подготовки к заключению полномасштабной сделки, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.
«Если Вашингтон подтвердит данную информацию, то можно рассчитывать на скорое появление полноценного плана по деэскалации конфликта, который стал причиной переживаний за будущее мировой экономики.
Тем не менее, время и место возможного подписания промежуточной сделки все еще остается под вопросом. Лидеры США и КНР должны были встретиться на саммите АТЭС в Чили, однако, он был отменен из-за беспорядков.
Основным сдерживающим фактором является повышение запасов сырья в США. Согласно минэнерго США страны объемы нефти в хранилищах выросли на 7,9 млн баррелей при прогнозе в 1,5 млн баррелей.
Кроме того, Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщил о том, что члены-ОПЕК не собираются дополнительно сокращать активность и ограничатся призывами к выполнению ранее взятых на себя обязательств. Все это способно привести к увеличению излишка сырья на рынке.
Таким образом, текущее ралли нефти имеет ограниченный потенциал. Вероятнее всего, котировки продолжат движение вблизи отметки в $63,40 за баррель в ожидании конкретики по переговорам США и КНР», — считает эксперт.