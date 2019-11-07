Калуга, 7 ноября, 2019, 18:32 — ИА Регнум. В Калужской области из 430 проб молочной продукции 50 были забракованы, сообщает 7 ноября корреспондент ИА REGNUM по информации калужского регионального управления Россельхознадзора.

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В ходе лабораторных исследований в 50 образцах было обнаружено превышение содержание метиловых эфиров жирных кислот и стеринов (фальсификация растительными жирами). Среди неблагополучных продуктов — сливочное масло, сыр и творог.

Забракованная Россельхознадзором продукция была произведена предприятиями Брянской, Белгородской, Калужской, Красноярской, Курской, Московской, Нижегородской, Омской и Челябинской областей. В настоящее время структурные подразделения Россельхознадзора в этих регионах оповещены о результатах проверок. Также управлением Россельхознадзора по Калужской области было выдано 15 предписаний о прекращении действия не соответствующих требованиям технического регламента деклараций о соответствии молочной продукции.