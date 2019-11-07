Москва, 7 ноября, 2019, 15:51 — ИА Регнум. На отечественном валютном рынке сегодня, 7 ноября, затишье, торги проходят спокойно, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

ИА REGNUM Рубль

«Инвесторы соблюдали осторожность после новостей о том, что подписание договора о новой торговой сделки между США и КНР может быть отложено до декабря. Эта ситуация сложилась после того, как был отменен саммит АТЭС в Чили.

В свою очередь, российскую валюту по-прежнему поддерживает спрос на ОФЗ. Индекс RGBI торгуется выше отметки 150 пунктов. При этом аукционы Минфина, которые состоялись в среду также подтверждают повышенный спрос на ОФЗ.

Валютная пара доллар/рубль практически вернулась к уровню начала торговой недели. Тем не менее, обновив локальный минимум на отметке 63,55 валютная пара подтвердила нисходящий тренд от начала сентября. В рамках него ближайшей целью является отметка 63», — отметил эксперт.

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