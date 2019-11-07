Саранск, 7 ноября, 2019, 15:36 — ИА Регнум. Напротив Республиканского дворца культуры в Саранске, недалеко от здания управления МВД Мордовии, открылся памятник «Защитникам правопорядка». Скульптура посвящена сотрудникам органов внутренних дел, сообщили ИА REGNUM в правительстве Мордовии.

Пресс-служба правительства Мордовии Памятник защитникам правопорядка в Саранске

По словам министра внутренних дел Бориса Шейнкина, бронзовый полицейский является собирательным образом.

«Это не какое — то конкретное лицо. Трогательная композиция посвящена всем, кто делает одно общее дело — защищает правопорядок, бережет наш покой, борется с преступностью», — отметил он.

Спикер Госсобрания республики Владимир Чибиркин подчеркнул, что памятник посвящен и работающим в настоящее время правоохранителям, и тем, кто погиб при выполнении служебного долга.

Уточняется, что финансирование памятника происходило не за счет бюджета города или республики, а за счет средств, собранных личным составом МВД, а также добровольных пожертвований жителей региона.

Памятник открыт в день гибели семи сотрудников мордовской полиции в 2006 году, когда они находились в командировке в Чечне.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября 13 лет назад на участке горной дороги между селами Нохч-Келой и Кенхи полицейские попали в засаду. По медленно двигавшимся двум автомобилям начали стрелять из автоматов. Погибли заместитель командира ОМОНа капитан Сергей Пивцайкин и его подчиненные: капитан Николай Мурлаев, старший лейтенант Алексей Лашманов, лейтенант Борис Бибнев, старшие сержанты Алексей Шутов и Алексей Елховский и прапорщик Виталий Голубин. Тяжелые ранения получил майор Юрий Беляков.