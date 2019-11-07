Киев, 7 ноября, 2019, 15:38 — ИА Регнум. Украина подаст в суд на Германию, если та внесёт изменения в своё законодательство, касающиеся газопровода «Северный поток — 2», заявил торговый представитель Украины Тарас Качка, сообщило 7 ноября издание «Европейская правда».

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«Такое решение противоречит решению Еврокомиссии и обязательствам Германии, а потому непременно будет обжаловано. Это может быть наша жалоба, или жалоба Польши и другой страны», — рассказал он.

Чиновник напомнил, что недавнее решение об увеличении доли российского газа в газопроводе Opal было отменено в судебном порядке.

Качка утверждает, что конфликт вокруг «Северного потока — 2» вызван попытками России сохранить «устаревшую модель» газовых отношений.

«Это динозавр, который сопротивляется, но его конец неизбежен», — считает он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил о том, что следующая российско-украинская встреча, касающаяся транзита газа через территорию Украины, состоится 8 ноября в Брюсселе.

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