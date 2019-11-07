Москва, 7 ноября, 2019, 15:26 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на изменение правил формирования кредитных историй, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Авторы законопроекта предлагают ввести в РФ систему проверки долговой нагрузки граждан перед выдачей им потребительских кредитов. В частности, законопроект вводит в РФ институт квалифицированных бюро кредитных историй (БКИ). Такой институт предлагается наделить правом рассчитывать совокупную долговую нагрузку клиентов банка по новой методике, которую установит Центробанк РФ.

Законопроект также устанавливает право Центробанка определять сведения, которые будут входить в кредитную историю, а также устанавливать правила обмена сведений, которые необходимы для расчета долговой нагрузки между квалифицированными БКИ и пользователями кредитных историй. Кроме того, законопроект также направлен на то, чтобы облегчить доступ к данным БКИ для пользователей кредитных историй и для самих граждан.

Контролировать работу БКИ будет Центробанк — регулятор получит право устанавливать требования к квалификации руководителей БКИ, а также полномочия исключать из госреестра БКИ без судебного решения, если оно неоднократно нарушало законодательство.