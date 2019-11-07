Париж, 7 ноября, 2019, 15:26 — ИА Регнум. Компания Total конкретизировала свое обещание в 100 млн евро на реконструкцию Нотр-Дама, подписав соглашение с фондом наследия, сообщает Le Figaro.

Собор Нотр-Дам

Оплата будет распределена, начиная с 2020 года, в соответствии с потребностями государства.

Фонд наследия заключил соглашение о финансировании с государством для контроля за условиями выплат пожертвований и покровительства, которые были им собраны. Фонд уже выплатил 44,9 млн евро для финансирования этапа восстановительных работ в соборе по обеспечению безопасности.

Компания Total «хочет ответить стране, в которой родилась, сделав самое важное пожертвование в истории».

Известно, что фонд наследия собрал 223 млн евро у 234 тыс. доноров в 152 странах. Частные пожертвования составляют 24,6 млн евро, включая пожертвования от иностранцев в размере 1,9 млн евро.

Напомним, ранее министр культуры Франции Франк Риестер заявил, что на реконструкцию собора собрано 922 млн евро.