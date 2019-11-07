Найроби, 7 ноября, 2019, 15:45 — ИА Регнум. Почти половина граждан Кении, опрошенных независимым надзорным органом полиции (IPOA), заявили, что они пострадали от злоупотребления полномочиями со стороны полиции. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на результаты опроса, опубликованные в среду, 6 ноября.

Полиция Кении

Результаты подчеркнули масштабность задачи по привлечению к ответственности всех причастных к злоупотреблениям офицеров, стоящей перед IPOA, сообщают журналисты.

По их словам, кенийцы уже давно жалуются на жестокость и другие злоупотребления полиции, но сталкиваются с трудностями, пытаясь доказать это.

Исследование, проведенное независимым надзорным органом полиции (IPOA), созданным в 2011 году, показало, что общественность по-прежнему боится сообщать о злоупотреблениях полиции, опасаясь виктимизации и полагая, что никаких действий не будет предпринято.

В текущем опросе более 46% респондентов заявили, что они стали жертвами по крайней мере одной формы злоупотребления полицией своими полномочиями, по сравнению с 30% в ходе опроса шесть лет назад.

Злоупотребление полицейскими полномочиями было определено в опросе как «ненадлежащее поведение… или незаконные действия, совершенные сотрудниками полиции» при исполнении ими своих служебных обязанностей.

Из тех, кто сообщил, что они пережили насилие со стороны полиции, менее 10% сообщили о своем случае в правоохранительные органы. Еще 70% сообщали о злоупотреблениях в свои местные полицейские участки, но более половины из них заявили, что их дела не дали никаких результатов.