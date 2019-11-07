Ярославль, 7 ноября, 2019, 15:16 — ИА Регнум. В октябре в Южном промышленном узле Ярославля завершился очередной этап работ по благоустройству санитарно-защитной зоны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ПАО «Славнефть-ЯНОС».

«Славнефть-ЯНОС» Посадка деревьев

Сезонную работу по обновлению зеленых насаждений в границах прилегающей к предприятию территории выполняет МБУ «Горзеленхозстрой».

"Общее количество посаженных этой осенью деревьев со стороны улицы Гагарина составит 286 штук — в основном, это клен остролистный, который отличается хорошей приживаемостью в санитарно-защитной зоне и уже использовался для озеленения территории ранее. Кроме того, в прошлом году было высажено порядка 100 деревьев со стороны Московского проспекта, в районе 4-ой проходной. Таким образом, продолжается обновление зеленого кордона по периметру предприятия», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM на ЯНОСе.

Предприятие является инициатором проекта санитарно-защитной зоны и самым активным участником его реализации.

«Проект был утвержден в 2007 году: был разработан план содержания этой территории, одним из основных элементов которого стало озеленение. Проектом установлено требование о недопущении сокращения количества зеленых насаждений внутри ЕСЗЗ ЮПУ города Ярославля. На протяжении более десяти лет мы занимаемся организацией ее озеленения и сохранения существующих растений», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в отделе охраны природы ПАО «Славнефть-ЯНОС».

Начиная с 2008 года на территории Ярославля и Ярославского муниципального района только за счет ЯНОСа высажено более 2000 деревьев, затраты на благоустройство и озеленение составили более 19 млн рублей.