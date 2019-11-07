Омск, 7 ноября, 2019, 15:13 — ИА Регнум. Сокращение экспорта из России в Казахстан произошло по причине снижения поставок металла. Об этом 7 ноября заявил министр экономики и бюджетного планирования республики Бахыт Султанов в интервью корреспонденту ИА REGNUM на XVI межрегиональном форуме сотрудничества России и Казахстана.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Министр экономики и бюджетного планирования Казахстана Бахыт Султанов

«Снижение экспорта ценовое. Если посмотреть в тоннах, там рост. И снизились поставки металла. Произошла авария на меткомбинате (АО «АрселорМиттал Темиртау» — ИА REGNUM) и во всех странах у нас такая же ситуация — и с Белоруссией, и с европейскими странами, и с Ираном», — сказал министр. По его словам, после восстановления производства объемы планируется нарастить.

Он также отметил, что структура товарооборота для Казахстана «пока еще драматична», так как носит сырьевой характер. Для решения проблемы отрицательного торгового сальдо республике необходимо наращивать объем экспорта услуг и объем несырьевого экспорта, подчеркнул Сагинтаев.

Он напомнил, что за 13 лет в 3,5 раза вырос товарооборот между двумя странами. «Только за один день работы наших компаний, которые выставлены на этой выставке мы уже наработали контрактов с российскими предпринимателями приблизительно на 15 млрд тенге (2,5 млрд рублей)», — добавил Султанов.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября посол России в Казахстане Алексей Бородавкин заявил, что по итогам первых девяти месяцев 2019 года товарооборот между двумя странами составил $12,2 млрд, что на 0,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Читайте также: В Казахстане назвали причины аварии на крупнейшем металлургическом заводе