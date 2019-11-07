Москва, 7 ноября, 2019, 15:11 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о намерении обсудить с Министерством юстиции, аппаратом правительства РФ и представителями адвокатуры возможность оплаты труда адвокатов по назначению. Соответствующее заявление он сделал в ходе совещания по вопросам адвокатской деятельности и адвокатуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Ещё одна тема, которая адвокатов волнует, — это оплата труда. Напомню, что с 1 января 2019 года правительство увеличило минимальную ставку оплаты вознаграждения, с тем, чтобы к 2021 году она выросла почти в три раза для адвокатов по назначению», — сказал Медведев.

Он напомнил, что размер вознаграждения труда адвокатов стал зависеть от сложности дел и условий работы. Глава правительства также напомнил о думском законопроекте, касающемся возмещения процессуальных издержек. Он рассказал, что правительство уже готовит новую концепцию Кодекса об административных нарушениях.