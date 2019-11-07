Переславль-Залесский, Ярославская область, 7 ноября, 2019, 14:33 — ИА Регнум. 7 ноября 2019 года в Переславле-Залесском на митинге, посвященном 102-ой годовщине октябрьской революции, был торжественно открыт восстановленный памятник Владимиру Ленину. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Монумент, который был фактически разрушен в ходе реконструкции дома культуры в 2017 году, был восстановлен по инициативе депутата городской Думы Переславля от партии КПРФ Александра Дымы.

Открытие памятника Ленину в Переславле

«Этот памятник был установлен 7 ноября 1929 года — ровно 90 лет назад — по решению рабочих фабрики «Красное эхо». Автор монумента — известный в то время скульптор Борис Королев, спасибо ему! В этот торжественный день мы вновь открываем памятник Владимиру Ленину. Три недели назад это была груда металлолома весом в полторы тонны. Нашлись талантливые люди, которые восстановили памятник. Может быть, мы и нарушили закон, но мы хотели спасти памятник. Мы сделали это из чувства ответственности перед теми, кто его создал. Ведь это памятник-символ. Возле него трудовые коллективы отчитывались о своих достижениях, отсюда воины уходили на фронт, здесь молодожены клялись в верности, в надежде на лучшую жизнь,» — сказал Александр Дыма.

Право открыть памятник было представлено старейшему коммунисту Переславля, участнику Великой Отечественной Войны — Борису Петрунину. Под аплодисменты собравшихся на Народной площади переславцев памятник вновь предстал на всеобщее обозрение. В митинге принял участие и глава Переславля-Залесского Валерий Астраханцев.

«Этот монумент играет большую роль в истории Переславля, мы не можем вычеркнуть его из памяти. Спасибо Александру Михайловичу за его инициативу! Мы обязательно примем памятник в муниципальную собственность,» — сказал Валерий Астраханцев.

Его слова были встречены аплодисментами. К обновленному памятнику участники митинга возложили цветы. Всего на Народной площади Переславля собралось около 100 человек.