Сухум, 7 ноября, 2019, 14:12 — ИА Регнум. Урожай 2019 года дал возможность Абхазии значительно увеличить экспорт фейхоа и хурмы. При этом значительно снизился экспорт цитрусовых. Об этом 6 ноября сообщает агентство «Абхазия-Информ».

Фейхоа

Согласно данным государственного таможенного комитета Абхазии, за пределы страны в 2019 году было экспортировано 210 135 кг. фейхоа (в 2018 году было вывезено всего 45 969 кг., а за аналогичный период 2017 года — 49 800 кг.). В 2019 году также было экспортировано 182 484 кг. цитрусовых (тогда как за сентябрь-октябрь 2018 года было вывезено 735 438 кг. цитрусовых).

Экспорт хурмы в этом году составил 21 838 кг. (за два осенних месяца 2018 г. за пределы Абхазии было вывезено 4 122 кг.).