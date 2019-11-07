Ставрополь, 7 ноября, 2019, 13:44 — ИА Регнум. Группа детей, возвращавшихся из санатория в Минеральных Водах, доставлена в больницу с признаками отравления. Общее число госпитализированных составило 29 человек. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 7 ноября в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Установлено, что 44 ребенка в возрасте от девяти до 14 лет ехали в поезде сообщением Владикавказ — Москва. Вечером, 6 ноября, восемь из них почувствовали себя плохо. Сопровождающий обратился за помощью к медикам на ж/д станции Россошь. Спустя какое-то время плохо стало еще 21 ребенку. Все 29 детей были госпитализированы по прибытии на конечную станцию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».