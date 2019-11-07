Санкт-Петербург, 7 ноября, 2019, 13:41 — ИА Регнум. Член Топонимической комиссии Петербурга, краевед Алексей Ерофеев выступил резко против возможного переименования станции метро «Новокрестовская» в «Зенит». Как заявил он корреспонденту ИА REGNUM, сначала следовало бы назвать новый стадион, у которого станция находится, «Зенитом», а не «Газпром Ареной».

Дарья Драй ИА REGNUM «Новокрестовская»

Напомним, на официальном сайте петербургского правительства обнаружился опрос о переименовании «Новокрестовской» в «Зенит». У горожан спрашивают, считают ли они такой ход целесообразным. Широким обсуждением запуск опроса, который стартовал еще 1 ноября и продлится всего три недели, не предварялся. При прохождении опроса оценить промежуточные результаты тоже невозможно.

«Я не удивлюсь, если многие проголосуют, чтобы станция называлась «Зенитом», так как, скорее всего, включатся рычаги руководства команды и фанатского движения», — считает Ерофеев.

Однако он напомнил, что во время многолетнего и проблемного строительства стадиона — со срывом сроков и уголовными делами — в городе рассматривался вариант именования арены «Зенит». Проходили и опросы жителей, согласно которым первое место занимало название «Крестовский», а второе — «Зенит».

Тем не менее, насколько известно Ерофееву, из-за многочисленных скандалов вокруг стройки «Зенит» на том этапе от этой идеи устранился. Сейчас стадион называется «Газпром Арена» из-за договора аренды, который был составлен в Смольном так, что Петербург потерял рычаги влияния на имя стадиона, построенного за счет бюджета города.

«Это название вообще свалилось как снег на голову. С 2010 года обсуждалось множество названий, но чего не было в списке — так это «Газпром Арены», — заметил Ерофеев.

Название станции метро «Новокрестовская», по его словам, «родилось в недрах «Метростроя», но оно все же географически привязано к местности — рядом располагалась деревня Новокрестовская.

Но замену названия на «Зенит» в сегодняшних реалиях Ерофеев считает бессмысленной.

«Лично я, конечно, против. Станция может теоретически называться «Зенитом» только лишь в привязке к стадиону. Сначала стадион должен назваться «Зенит». Или наоборот — метро назвать «Газпромом». У нас не столица КНДР, где станции метро называют совершенно абстрактно, у нас обязательна привязка. Станция метро «Новокрестовская» ‑ и стадион «Крестовский». А станция «Зенит» и «Газпром-Арена» — это не привязано ни к чему», — пояснил Ерофеев.

Он добавил, что ГУП «Петербургский метрополитен» обычно тоже негативно относится к переименованию станций, а их мнение тоже предстоит узнать. Если по результатам опроса победит вариант переименования, вопрос, скорее всего, будет вынесен на заседание Топонимической комиссии.