Ростов-на-Дону, 7 ноября, 2019, 13:34 — ИА Регнум. В Ростовской области сокращают штат сотрудников завода «Тагмет». Информация о массовых увольнениях появилась в социальных сетях. Однако факты, указанные в публикациях, пока не подтверждены.

Евгений Чикиря Завод «Тагмет»

«Поступает информация о массовых увольнениях в городе Таганроге Ростовской области на ПАО «Тагмет». Сообщают, что администрация города также была заблаговременно оповещена об этом, но бездействует», — сообщает telegram-канал «ИнформБюро-ЮФО».

ИА REGNUM отмечает, что ПАО «Тагмет» был основан в 1896 году. Предприятие выпускает практически все виды стальных труб. На официальном сайте завода указано, что продукция «Тагмета» востребована как в России, так и за рубежом.

Напомним, что с начала 2019 года в Ростовской области работы лишились почти 6,4 тыс. человек. Количество безработных, стоящих на учёте в службе занятости, составило 18 тыс. человек.