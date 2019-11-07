В Ярославле чиновник мэрии брал взятки под видом благотворительности
Ярославль, 7 ноября, 2019, 13:18 — ИА Регнум. Кировский районный суд Ярославля вынес приговор еще одному предпринимателю, дававшему взятки заместителю главы Фрунзенского района Игорю Соколовскому. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как следует из приговора, все происходило весной и летом 2018 года. Предпринимателю принадлежала автостоянка, которую городские власти решили снести в связи с истечением договора аренды. Бизнесмен Николай Тюлин обратился к Соколовскому с просьбой отсрочить исполнение этого решения. За это чиновник потребовал у бизнесмена 30 тыс рублей. Деньги были получены Соколовским, а демонтаж стоянки приостановлен.
Вскоре после этого бизнесмен обратился к чиновнику еще с одной просьбой. Принадлежащее ему коммерческое предприятие строило дом на Московском проспекте, однако не имело согласованных подъездных путей к стройке. Тюлин попросил помочь согласовать подъезд и снести забор, установленный около соседнего многоквартирного дома. За это Игорь Соколовский также потребовал 30 тыс рублей. Деньги чиновнику передала сотрудница компании-застройщика.
Предприниматель признал свою вину в части передачи денег. Однако заявил, что думал, что эти деньги идут на общественно-полезные цели. Согласно показаниям бизнесмена, чиновник «предложил ему направить деньги на благоустройство территории администрации, пояснив, что есть азиаты, которые выполнили эти работы, и администрация не может с ними расплатиться, попросил пожертвовать денежные средства на оплату этих работ, назвав сумму 30 000 рублей». Якобы взятка была пожертвованием.
А вот в случае со сносом забора и подъездом к стройку была названа еще более благородная причина. Как следует из приговора суда, Соколовский «попросил его пожертвовать 30 000 рублей в интересах инвалида, которому администрация приобрела коляску и сделает поручни для передвижения». Однако в суде были озвучены показания предпринимателя, данные им в ходе следствия. Из них следует, что он осознавал, что передавал взятку, а разговоры о благотворительности были лишь поводом к передаче денег.
Стоит сказать, что взятки помогли бизнесмену лишь частично: ограждение автостоянки было демонтировано через несколько месяцев. Что же касается забора, то, несмотря на усилия чиновника, его удалось передвинуть его лишь на 30 сантиметров. Стоит отметить, что в полномочия заместителя главы Фрунзенского района вопросы, которые просил решить предприниматель не входили. Однако Соколовский участвовал в заседаниях комиссии, на которых он активно настаивал на переносе забора, мешающего стройке.
Как следует из приговора суда, телефонные переговоры чиновника и бизнесмена прослушивались сотрудниками ФСБ на основании постановления суда. Аудиозаписи были приобщены к уголовному делу. После его возбуждения Тюлин признал свою вину, и написал явку с повинной.
В итоге суд признал предпринимателя виновным по двум эпизодам дачи взятки и приговорил к штрафу в 40-кратном размере, что составило в общей сложности 2 млн 400 тысяч рублей. Эту сумму уже взыскали судебные приставы.
Уголовное дело самого Игоря Соколовского находится в отдельном производстве и еще не рассматривалось судом. Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд вынес приговоры еще двум бизнесменам, которые давали взятки чиновнику. Они получили условные сроки наказания.