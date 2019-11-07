Ярославль, 7 ноября, 2019, 13:18 — ИА Регнум. Кировский районный суд Ярославля вынес приговор еще одному предпринимателю, дававшему взятки заместителю главы Фрунзенского района Игорю Соколовскому. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кировский районный суд Ярославля

Как следует из приговора, все происходило весной и летом 2018 года. Предпринимателю принадлежала автостоянка, которую городские власти решили снести в связи с истечением договора аренды. Бизнесмен Николай Тюлин обратился к Соколовскому с просьбой отсрочить исполнение этого решения. За это чиновник потребовал у бизнесмена 30 тыс рублей. Деньги были получены Соколовским, а демонтаж стоянки приостановлен.

Вскоре после этого бизнесмен обратился к чиновнику еще с одной просьбой. Принадлежащее ему коммерческое предприятие строило дом на Московском проспекте, однако не имело согласованных подъездных путей к стройке. Тюлин попросил помочь согласовать подъезд и снести забор, установленный около соседнего многоквартирного дома. За это Игорь Соколовский также потребовал 30 тыс рублей. Деньги чиновнику передала сотрудница компании-застройщика.

Предприниматель признал свою вину в части передачи денег. Однако заявил, что думал, что эти деньги идут на общественно-полезные цели. Согласно показаниям бизнесмена, чиновник «предложил ему направить деньги на благоустройство территории администрации, пояснив, что есть азиаты, которые выполнили эти работы, и администрация не может с ними расплатиться, попросил пожертвовать денежные средства на оплату этих работ, назвав сумму 30 000 рублей». Якобы взятка была пожертвованием.

А вот в случае со сносом забора и подъездом к стройку была названа еще более благородная причина. Как следует из приговора суда, Соколовский «попросил его пожертвовать 30 000 рублей в интересах инвалида, которому администрация приобрела коляску и сделает поручни для передвижения». Однако в суде были озвучены показания предпринимателя, данные им в ходе следствия. Из них следует, что он осознавал, что передавал взятку, а разговоры о благотворительности были лишь поводом к передаче денег.

Стоит сказать, что взятки помогли бизнесмену лишь частично: ограждение автостоянки было демонтировано через несколько месяцев. Что же касается забора, то, несмотря на усилия чиновника, его удалось передвинуть его лишь на 30 сантиметров. Стоит отметить, что в полномочия заместителя главы Фрунзенского района вопросы, которые просил решить предприниматель не входили. Однако Соколовский участвовал в заседаниях комиссии, на которых он активно настаивал на переносе забора, мешающего стройке.

Как следует из приговора суда, телефонные переговоры чиновника и бизнесмена прослушивались сотрудниками ФСБ на основании постановления суда. Аудиозаписи были приобщены к уголовному делу. После его возбуждения Тюлин признал свою вину, и написал явку с повинной.

В итоге суд признал предпринимателя виновным по двум эпизодам дачи взятки и приговорил к штрафу в 40-кратном размере, что составило в общей сложности 2 млн 400 тысяч рублей. Эту сумму уже взыскали судебные приставы.

Уголовное дело самого Игоря Соколовского находится в отдельном производстве и еще не рассматривалось судом. Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд вынес приговоры еще двум бизнесменам, которые давали взятки чиновнику. Они получили условные сроки наказания.