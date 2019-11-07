Москва, 7 ноября, 2019, 13:34 — ИА Регнум. Фракция КПРФ в Московской городской думе подготовила 16 поправок в проект бюджета столицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в партии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Поправки коммунистов носят преимущественно социальный характер. При этом главными «донорами» по замыслу депутатов от КПРФ должны стать программы по благоустройству и градостроительной политике, расходы на которые предложено сократить, перераспределив их в пользу медицины, образования и мер поддержки москвичам.

В частности, предлагается уменьшить на 2 млрд рублей «избыточные расходы» департамента транспорта и направить эти средства «детям войны» — пожилым людям, детство которых пришлось на годы Великой Отечественной войны. Ещё одна поправка предусматривает увеличение на 35 млрд рублей финансирование Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. Эти средства планируется перераспределить за счёт сокращения расходов на департамент строительства столицы по программе реновации. Кроме того, из проекта бюджета Москвы на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов коммунисты предложат исключить расходы на проектирование и строительство линии метро от станции «Новаторов» до станции «Севастопольский проспект» стоимостью в 68,7 млрд рублей.

Расходы на программу «Информационный город» коммунисты планируют сократить на 15 млрд рублей. Эти деньги предложат направить на финансирование медицинских учреждений Москвы, преимущественно больниц. Ещё 5 млрд рублей коммунисты хотят перераспределить из программы «Развитие транспортной системы», направив эти деньги на поддержку профессионального образования в столице. Помимо этого, финансирование данной программы предложено сократить ещё на 20 млрд рублей, чтобы направить эти средства на финансирование мероприятий по предотвращению образований твёрдых бытовых отходов и 1,28 млрд рублей для увеличения прожиточного минимума пенсионера в Москве. Ранее Мосгордума приняла его размер в первом чтении в 12 578 рублей. Фракция КПРФ предлагает утвердить этот показатель на уровне 14 тысяч рублей за счёт сокращения расходов на транспортную инфраструктуру столицы.

Из программы «Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства» планируется изъять 500 млн рублей, чтобы потратить эти деньги на организацию отдыха детей в летних лагерях.

В проекте поправок КПРФ есть и перераспределение расходов внутри одного департамента. Например, коммунисты предлагают сократить расходы на профессиональный спорт в размере 12 млрд рублей, направив эти средства на массовый спорт. Таким образом предполагается обеспечить равную пропорцию в финансировании обоих направлений развития спорта. Помимо этого, коммунисты подготовили предложение вдвое увеличить расходы на строительство социального жилья и дополнительно выделить на эти цели 25 млрд рублей за счёт перераспределения расходов департамента строительства столицы.