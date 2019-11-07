Москва, 7 ноября, 2019, 12:59 — ИА Регнум. Утечка персональных данных клиентов Сбербанка из-за действий недобросовестного служащего — это большая беда, но не системная проблема. Об этом 7 ноября рассказал журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сбербанк

«То, что произошло, — большая беда, конкретный человек сейчас задержан. Никто от этого не застрахован. В данном конкретном случае — это беда, но это не системная проблема», — заявил Жаров.

Также он подчеркнул, что Сбербанком вкладываются огромные средства в защиту информационной безопасности и что банк является экспертом в данной области.

«Данный инцидент исчерпан, человек задержан, полагаю, он понесет заслуженное наказание», — заключил глава Роскомнадзора.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 21 октября глава Роскомнадзора Алексей Жаров сообщил, что в России при регулировании сетевого пространства могут перейти от блокировки к применению штрафов к нарушителям.