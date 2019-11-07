Москва, 7 ноября, 2019, 12:44 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов («Единая Россия») указал на негативный эффект от отказа Украины от русского языка как государственного, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мова

«На Украине один государственный язык, и в этом слабость, потому что в многонациональной стране, которой является Украина, — это путь к распаду, это путь к уничтожению собственной украинской идентичности, потому что украинская идентичность как минимум двуязычна», — рассуждает Никонов в ходе пленарного заседания.

Он обратил внимание на то, что «Шевченко писал свои вирши на украинском языке, но свою прозу и дневники он писал по-русски».

«Это квинтэссенция украинскости, от которой Украина отказывается, раскалывая свое государство», — подчеркнул парламентарий.