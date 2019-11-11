Москва, 11 ноября, 2019, 09:02 — ИА Регнум. Высокий социальный статус и высокий же доход — два фактора, которые способствуют хорошему отношению к власти. Граждане богатые и высокопоставленные чаще своих соотечественников довольны тем, как относится к народу власть: об этом свидетельствуют результаты масштабного всероссийского опроса АКСИО-8, сообщает ИА «Красная Весна».

ИА Красная Весна Обобщенные распределения ответов на вопрос об удовлетворенности властью в зависимости от самооценки социального слоя респондента, %

ИА Красная Весна Обобщенные распределения ответов на вопрос об удовлетворенности властью в зависимости от самооценки социального слоя респондента, %

Если гражданин относит себя к высшему социальному слою, он удовлетворен властью в рекордном большинстве случаев — 21%. Этот показатель резко падает у каждой социальной группой поочередно, у среднего класса он уже 11%, а у низшего — только 5%.

Недовольных отношением власти тоже меньше всего среди высокопоставленных граждан — всего 60% (впрочем, в три раза больше, чем довольных), а вот в самом низком социальном слое властью недовольны 83%. И 10% все еще не определились, что же им думать о чиновниках, плохое или хорошее.

ИА Красная Весна Обобщенные распределения ответов на вопрос об удовлетворенности властью в зависимости от душевого дохода на семью респондента, %

С доходами тоже всё ясно: чем богаче гражданин, тем ему милее то, что вокруг происходит: те, у кого доход на человека в семье выше 50 тыс. в месяц, довольны властью в 13% случаев. Для сравнения: те, к кого доход менее 12 тысяч, — в 8%.

ИА Красная Весна Обобщенные распределения ответов на вопрос об удовлетворенности властью в зависимости от самооценки уровня дохода, %

Полученные данные не столь однозначны: с одной стороны, они напоминают поговорку, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным, а с другой — указывают, что даже среди богатых и высокопоставленных не всё так гладко. Среди высшего социального слоя властью довольны 21%, и хотя это очень много, но ведь и недовольных — 60%. Значит, не так все спокойно и однозначно. То есть даже в главной опорной группе власти они, эти опоры, далеко не безусловны. И в этой группе подавляющее большинство настроено против власти.

ИА Красная Весна Обобщенные распределения ответов на вопрос об удовлетворенности властью, %

Для сравнения: в целом по опросу недовольны отношением власти 72%, 10% довольны, и 18% не определились с мнением.