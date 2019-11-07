Кемерово, 7 ноября, 2019, 12:31 — ИА Регнум. Сибирская генерирующая компания (СГК) проводит в Новокузнецке плановую диагностику тепломагистралей с помощью метода акустической томографии, что позволяет с высокой точностью обнаруживать потенциально аварийные участки на обследуемых трубопроводах. Как сообщили в отделе по связям с общественностью кузбасского филиала СГК, в 2019 году специалисты компании провели при помощи акустического регистратора-томографа «Каскад-3» диагностику 83 километров магистральных трубопроводов в Центральном, Заводском и Кузнецком районах города и обнаружили 29 потенциально аварийных участков. Все они будут включены в очередной план капитальных ремонтных работ. До завершения отопительного сезона в 2020 году диагностику пройдут ещё 60 километров магистральных тепловых сетей города.

Отдел по связям с общественностью кузбасского филиала СГК СГК ведёт диагностику тепловых сетей Новокузнецка

В ходе диагностики на границах обследуемого участка устанавливаются датчики акустического регистратора-томографа, производя одновременную запись шума воды. При помощи специальных компьютерных программ специалисты выделяют сигналы, исходящие от дефектных участков, и определяют расстояние от них до одного из датчиков томографа. Таким образом специалистам удаётся определить проблемный участок трубы с точностью до нескольких сантиметров.

Акустическая томография используется как дополнительный метод выявления проблемных участков на трубопроводах диаметров свыше 80 мм наряду с ежегодной опрессовкой тепломагистралей повышенным давлением. При этом для его проведения не требуется вскрытия теплотрассы, остановки циркуляции и вывода трубопровода из работы — все работы ведутся на действующем оборудовании и не влияют на подачу тепла и горячего водоснабжения жителям города.

СГК обслуживает в Новокузнецке 489 километров трубопроводов, в том числе 143 километра магистральных тепловых сетей.