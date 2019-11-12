Москва, 12 ноября, 2019, 11:19 — ИА Регнум. Российские мусульмане заметно чаще довольны тем, как власть относится к народу, чем представители других религий России и неверующие граждане. Об этом говорят результаты опроса АКСИО-8, в котором, сообщает «ИА Красная Весна», приняли участие свыше 85 тысяч человек.

ИА Красная Весна Обобщенные распределения ответов на вопрос об удовлетворенности властью, %

ИА Красная Весна Обобщенные распределения ответов на вопрос об удовлетворенности властью в зависимости от вероисповедания респондента, %

Если среди неверующих отношение власти к народу считают хорошим 8%, среди верующих без конфессии — 9%, среди православных — 10%, то в числе мусульман — уже 14%. Соответственно изменяется и количество тех, кого отношение власти к себе не устраивает: с 77% у неверующих до всего 67% у мусульман. Нужно отметить, что хотя мусульмане и показали самый высокий результат по позитивному отношению к власти, число недовольных ею среди них всё равно в пять раз больше. Поэтому этот «максимум» весьма относительный, в целом подавляющее большинство мусульман относится к власти плохо — как и абсолютное большинство людей с другими взглядами на религию.

Отметим, что именно в Северо-Кавказском федеральном округе, где у населения самые низкие доходы по стране, особенно высок уровень позитивного отношения к власти: 16% довольны отношением к себе властей на фоне средних 9−11% у жителей других федеральных округов.

ИА Красная Весна Обобщенные распределения ответов на вопрос об удовлетворенности властью, %

В целом по опросу недовольны отношением власти 72%, 10% довольны и 18% не определились с мнением.