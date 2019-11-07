Пермь, 7 ноября, 2019, 12:24 — ИА Регнум. В Пермском крае в ночь на 7 ноября выпало большое число осадков. Дождь лил несколько часов подряд. В Перми выпало 12 мм осадков. В течение дня может выпасть еще около 15 мм осадков, сообщает ГИС-центр Пермского государственного университета.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

Согласно метеопрогнозу, 7 ноября на территории региона ожидаются самые разнообразные погодные явления — сильный снег, мокрый снег, переохлажденный дождь, сильное налипание мокрого снега, гололед, резкое понижение температуры воздуха на 8−10° за несколько часов, сильная гололедица на дорогах. Количество осадков составит 30−50% месячной нормы.

Есть большая вероятность грозы в ряде районов и в Перми. В последнее десятилетие грозы в ноябре наблюдались два раза: 10 ноября 2010 года и 9 ноября 2012 года.