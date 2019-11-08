Москва, 8 ноября, 2019, 12:06 — ИА Регнум. Одинаковое недовольство властью испытывают жители всех населенных пунктов России. Об этом говорят результаты социологического опроса АКСИО-8, проведенного с участием более чем 85 тысяч человек, результаты опроса приведены на сайте ИА Красная Весна.

ИА Красная Весна Обобщенные распределения ответов на вопрос об удовлетворенности властью в зависимости от типа населенного пункта, где живет респондент, %

ИА Красная Весна Обобщенные распределения ответов на вопрос об удовлетворенности властью в зависимости от типа населенного пункта, где живет респондент, %

По всем населенным пунктам — будь то города, поселки, села или деревни — результаты приблизительно одинаковые, с колебаниями в несколько процентных пунктов. Но судя по этим колебаниям, чаще всего недовольны отношением власти к народу горожане (73%), а реже всего довольны отношением властей к себе жители деревень. Это понятно: в городах граждане чаще имеют дело с властями и имеют больше поводов для недовольства, а в деревнях люди чувствуют себя настолько заброшенными, что поводов для симпатии к руководству у них просто нет.

ИА Красная Весна Обобщенные распределения ответов на вопрос об удовлетворенности властью, %

Напомним, из всех участников опроса недовольны отношением власти 72%, 10% довольны и 18% не определились с мнением.