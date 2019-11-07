Москва, 7 ноября, 2019, 12:15 — ИА Регнум. Торжественный марш, посвящённый 78-й годовщине военного парада в осажденной Москве 7 ноября 1941 года, состоялся на Красной площади 7 ноября.

Евгений Самарин. mos.ru Торжественный марш, посвящённый 78-й годовщине военного парада в осажденной Москве 7 ноября 1941 года

Марш включал историческую и театрализованную части, в нем приняли участие около 4 тыс. человек. В мероприятии задействовали военнослужащих, суворовцев и воспитанников кадетских отрядов.

Как сообщало ИА REGNUM, по главной площади России прошли 40 единиц техники времен Великой Отечественной войны, в том числе танки Т-34 и пушки ЗИС-2. Напомним, 7 ноября исполнилось 102 года со дня Великой Октябрьской социалистической революции.

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