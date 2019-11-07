Калуга, 7 ноября, 2019, 12:31 — ИА Регнум. До конца 2019 года в Калуге планируется открыть Дом бизнеса — место, где предприниматели в режиме «одного окна» смогут получить ответы на актуальные вопросы, провести деловые встречи, поучаствовать в семинарах и обменяться опытом, сообщает 7 ноября корреспондент ИА REGNUM по информации заместителя руководителя регионального Агентства развития бизнеса Николая Тубеншляка.

Фото Георгия Орлова. Пресс-служба правительства Калужской области На предприятии ООО «Кондровская бумажная компания» при поддержке Агентства развития бизнеса области приступили к реализации инвестиционной программы по наращиванию производственных мощностей.

В обучающих программах областного Агентства развития бизнеса приняли участие более трёх тысяч человек. В настоящее время сформировано более 90 пакетов документов на получение предпринимателями государственной поддержки. 36 калужских компаний малого и среднего бизнеса с начала 2019 году заключили экспортные договоры, из них восемь компаний — впервые.

Агентство развития бизнеса Калужской области было создано в феврале 2018 года. Его учредителем выступило областное министерство экономического развития. Цель — создание комфортной бизнес-среды в регионе.