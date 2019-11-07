Москва, 7 ноября, 2019, 11:51 — ИА Регнум. Правительство РФ внесло на ратификацию в Госдуму Соглашение между правительством РФ и правительством Республики Таджикистан об организованном наборе граждан Республики Таджикистан для осуществления временной трудовой деятельности на территории Российской Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Соглашение предусматривает возможность комплексной подготовки гражданина Республики Таджикистан в стране его проживания для осуществления им временной трудовой деятельности на территории Российской Федерации.

Соглашением предусматриваются обязательные условия для участия работодателя в организованном наборе трудящихся-мигрантов, например отсутствие неустраненных нарушений трудового и миграционного законодательства Российской Федерации, отсутствие фактов несчастных случаев на производстве в течение года до даты изъявления желания принять участие в организованном наборе.

Соглашение учитывает опыт аналогичного соглашения с Узбекистаном.