Москва, 7 ноября, 2019, 11:49 — ИА Регнум. Глобальные темпы роста экономики не «вывезут» экономику РФ — для обеспечения экономического роста необходимы структурные реформы. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе заседания профильных комитетов Госдумы по вопросам денежно-кредитной политики, передаёт корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Так, по оценкам Центробанка, именно структурные факторы сегодня сдерживают рост ВВП страны.

«С учетом того, что мы не можем рассчитывать на благоприятную внешнюю конъюнктуру, а глобальный рост вызывает все больше и больше сомнений, полагаться на то, что именно глобальные темпы роста вывезут нашу экономику, на наш взгляд, не стоит», — заявила Набиуллина.

По ее словам, такие показатели демонстрируют то, что откладывать структурные реформы более нельзя.

«Это означает, что с реализацией структурных реформ нельзя терять времени, иначе не добиться роста частных инвестиций, которые критически необходимы для роста нашей экономики», — подчеркнула Набиуллина.